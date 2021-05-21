الفعاليات الشعبية بحمص تواصل احتفالاتها دعماً للاستحقاق الرئاسي

البعث ميديا || حمص صديق – محمد

دعماً لترشيح الرفيق الدكتور بشار الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الإشتراكي لرئاسة الجمهورية أقامت شعبة التربية للحزب تجمع جماهيري في مدرسة سهلة العامرية شملت جميع مدارس كرم الشامي وطريق الشام بمشاركة الرفيقة هالة الأتاسي عضو قيادة فرع حمص للحزب والرفيق شعبان الحسن أمين شعبة التربية وأعضاء قيادة الشعبة ونقيب معلمي حمص وأمين فرع طلائع البعث وعدد من أمناء الفرق الحزبية.

كما أقامت الفعاليات الشعبية تجمع جماهيري في بلدة المنزول بريف حمص الجنوبي بمشاركة الدكتور محمد الصاج عضو قيادة فرع الحزب وأمين وأعضاء قيادة شعبة المركز الثانية وعدد من الرفاق أعضاء مجلس الشعب وعدد من ضباط الجيش ووجهاء العشائر وقيادات فرق شعبة المركز الثانية ووجهاء القرى وفعالياتها ورابطة الرقامة الشبيبية .

وأقامت الفعاليات الشعبية تجمعاً في قرية شمسين بريف حمص الجنوبي بمشاركة الرفيق نديم علي عضو قيادة فرع الحزب والرفيق صلاح الأقرع أمين شعبة المركز الثانية وعدد من أعضاء مجلس الشعب ووجهاء العشائر .

وأقامت شعبة الشهيد باسل الأسد للحزب احتفالاً جماهيرياً في بلدة القبو بمشاركة الرفيق اياد ظفرور عضو قيادة فرع حمص للحزب وعدد من أعضاء مجلس الشعب والفعاليات الرسمية والشعبية في المنطقة .

كما أقامت نقابة الفنانين التشكيليين بحمص معرض فني بالهواء الطلق وذلك بحي الدبلان بحضور الرفيق د.حسام عودة رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية .