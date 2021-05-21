نقابة المحامين تضع خطة لتعزيز دورها الاجتماعي

البعث ميديا – بسام عمار

وضعت نقابة المحامين خطة عمل لتعزيز الدور الاجتماعي لها، لجهة زيادة الخدمات المقدمة لأعضائها، وتحسين الواقع المعيشي والخدمي لهم ، واطلاق المبادرات المجتمعية التي تساهم في تخفيف الظروف الصعبة، التي فرضتها الحرب، وفق ما ذكره الرفيق الفراس فارس نقيب المحامين / للبعث ميديا/ .

وأضاف في هذا الاطار تم في مبنى النقابة، التوقيع مع بنك بيمو السعودي الفرنسي على مذكرة تفاهم، تتضمن العديد من الميزات والتسهيلات والخدمات المالية للنقابة وأعضائها، في جميع المحافظات لجهة فتح الحسابات ومنحهم كافة أنواع القروض بمزايا تفضيلية، بالشكل الذي يتناسب مع احتياجاتهم، وتقديم تسهيلات وسلف للزملاء المتقاعدين، وتقديم جميع خدمات الدفع الالكتروني لجهة دفع الفواتير، وتحويل الرسوم والاشتراكات ورسوم الوكالات، عن طريق التطبيق الخاص بالبنك.

وذكر الرفيق فارس أن مجلس النقابة، اتخذ قرارا بصرف منحة مالية مقدارها أربعين ألف ليرة لمرة واحدة للزملاء المتقاعدين، وللمستحقين من ورثة الزميل المتوفي، وأن هذا القرار جاء لتحفيف الظروف المعيشية، وتنفيذا لتوصيات المؤتمر العام، وتمت عملية الصرف من وفورات صندوق خزانة التقاعد، منوها الى أن النقابة تعمل دائما على تحسين ظروف العمل للزملاء، وتذليل الصعوبات التي تواجههم ومنع وقوع أي ظلم عليهم ، والتواجد معهم في المحن وتقديم العون لهم،وفي الوقت ذاته تعمل على تطبيق القانون، وتحصين العمل النقابي والحفاظ على حقوق النقابة ،واصدار القرارات التي تطور العمل، والاهتمام بعملية التأهيل والتدريب ، مؤكدا أن أبواب النقابة وفروعها مفتوحة أمام الزملاء، وهناك سعي دائما لأن تكون العلاقة معهم بأفضل أحوالها ، وأن تكون النقابة بيتهم الثاني لأن بيتهم الأول هو الوطن، وكلنا سعداء بانتمائنا له والدفاع عنه وعن قائده .