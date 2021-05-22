الرفيق الهلال من الحسكة: جزيرة الخير كانت وما زالت رمز العطاء والوفاء للقائد الأسد

صحيفة البعث || الحسكة – اسماعيل مطر:

نقل الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب تحية ومحبة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد إلى أبناء الجزيرة العربية السورية، جزيرة الخير والعطاء والنماء، الذين كانوا وما زالوا الخزان البطولي، والذين تصدوا للمجموعات الإرهابية المسلحة وأعطوا دروسا في التضحية والفداء دفاعا عن تراب الوطن، مشيراً إلى أن القائد الأسد صمام الأمن والأمان لمستقبل سورية.

وقال الرفيق الهلال خلال لقائه الكوادر الحزبية في فرع الحسكة: نحن نفخر بهذا القائد العظيم، فهو لم يساوم ولم يهادن، وهو الرجل الصلب والشجاع والقوي والحكيم الذي تصدى لما يحاك ضد سورية الحضارة والتاريخ، والتي أصبحت من خلاله قلب العالم النابض، وكانت وستبقى قبلة ومحجا لكل احرار العالم، وسوف تكون الحسكة صوتا مدويا في الخارطة السورية لأنها عانت ما عانت من الإرهاب ومشغليه.

ودعا المهندس الهلال إلى قرن القول بالعمل، والتي هي عنوان الحملة الانتخابية للرفيق الأسد “الأمل بالعمل”.

وأكد الرفيق الهلال أن رسالتنا من الحسكة هي الصمود والانتصار والتجذر بتراب الوطن، وسوف تشهد الحسكة إقبالا جماهيريا شعبيا كما هو حال أبناء الوطن، إلى صناديق الانتخاب كما هو ابناء الوطن جميعا وكل صوت انتخابي هو بمثابة رصاصة في وجه الأعداء وأدواتهم، والحسكة في قلب سورية، وستبقى عصية على الأعداء ووفية لقائدها ووطنها، فالمواطنون في الخارج أعطوا رسالة وولائهم ومحبتهم لوطنهم وللقائد بشار الأسد على الرغم من المعوقات والمنقصات ومنعهم في بعض دول العالم من ممارسة حقهم الانتخابي.

كما التقى الرفيق المهندس الفعاليات الاجتماعية والدينية والاقتصادية بحضور الرفيقين الدكتور مهدي دخل الله وعمار سباعي عضوي القيادة المركزية للحزب.