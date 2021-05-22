حمص تواصل احتفالاتها بالاستحقاق الدستوري

البعث ميديا || حمص – صديق محمد:

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية تتواصل الفعاليات الوطنية والشعبية الداعمة للاستحقاق الدستوري في السادس والعشرين من الشهر الجاري ودعماً لترشيح القائد بشار الأسد لرئاسة الجمهوري بمختلف أرجاء محافظة حمص مدينة وريفها احتفالاتها وتجمعاتها الحاشدة.

حيث أقيمت في كل من بلدات وقرى مريمين ورباح والمرانة وفيروزة وباروحة وقطينة وبرابو وجب الجراح والمحفورة وكفرلاها والقبو بريف حمص تجمعات شعبية حاشدة رفع فيها المشاركون العلم الوطني وصور القائد بشار الأسد واللافتات التي تدعوا إلى المشاركة في الانتخابات ،مؤكدين أنهم أرادوا أن يعبروا من خلال هذه التجعات الحاشدة والاحتفالات عن دعهم للاستحقاق الرئاسي لأنه حق وواجب لكل مواطن وذلك بمشاركة أعضاء قيادة فرع الحزب وأعضاء مجلس الشعب .

كما شهدت أحياء المدينة تجمعات حاشدة في كل من شارع الحضارة وحي الشماس والغوطة والنزهة ووادي الذهب والفاخورة والزهراء والإنشاءات وحي الملعب البلدي ودوار السيد الرئيس والدبلان والمحطة وعكرمة ودوار الأصيل وشارع الخضري دعماً للرفيق الدكتور بشار الأسد مؤكدين على أهمية المشاركة الفاعلة بالاستحقاق الوطني الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر لاختيار من يدعم أمال السوريين وتطلعاتهم المستقبلية بحياة أكثر إشراقاً وازدهاراً .