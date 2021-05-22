رقابة حمص تضبط صهريج محمل بمادة البنزين المغشوش

البعث ميديا || حمص – صديق محمد

أكد المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص لـ “البعث ميديا ” أن عناصر المديرية ضبطت صهريجاً محملاً بمادة البنزين المغشوش بمادة نفطية أخرى مبيناً أنه ورد صهريج محمل بمادة البنزين إلى محطة محروقات الناعم وعند البدء بالتفريغ تم الاشتباه بنوعية المادة من حيث اللون والرائحة تم سحب عينة بنزين ليتم تحليلها وبيان مطابقتها للمواصفة القياسية السورية وبعد صدور شهادة التحليل العينة كانت عينة البنزين مخالفة جسيمة كون المادة مخلوطة بمشتق نفطي آخر غير البنزين.

كما أشار إلى أنه تم تسليم حمولة الصهريج إلى مستودعات شركة المحروقات وإحالة سائق الصهريج إلى فرع الجهات المعنية للتحقيق معه لمعرفة الآلية التي تم بها فتح عينات الصهريج وتفريغ قسم من المادة وإعادة التعبئة بمادة نفطية غير البنزين لنتمكن من استكمال الإجراءات القانونية وتقديمة للقضاء أصولاً .