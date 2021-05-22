لقاءات جماهيرية حاشدة لأبناء اللاذقية تعبيراً عن وفائهم وتأييدهم للقائد الرمز بشار الأسد

واصل أبناء اللاذقية بمختلف مناطق المحافظة و مدنها اللقاءات والاحتفالات الجماهيرية تعبيراً عن الوفاء للقائد الرمز السيد الرئيس بشار الأسد مؤكدين من خلالها أهمية يوم الاستحقاق الرئاسي يوم العزة والكرامة،وتصميمهم على المشاركة في الانتخاب الذي هو واجب وطني و قد شارك أبناء أفراحهم الرفاق أمناء و أعضاء قيادة فرع الحزب و قيادات الشعب الحزبية و أعضاء مجلس الشعب و رئيس و أعضاء مجلس المحافظة

حيث شاركت فعاليات أهلية وشبابية ودينية في تجمع جماهيري أقيم في حي الصليبة في مدينة اللاذقية ،دعماً لإنتخابات رئاسة الجمهورية وتأييداً للمرشح الدكتور بشار الأسد لمنصب رئيس الجمهورية وتخلل المهرجان عروض فنية للعراضة الشامية وفقرات رياضية لأبطال نادي حطين للكاراتيه كما عزفت فرقة منظمة الصاعقة مقطوعات موسيقية وأناشيد وطنية.

وفي كلمة له قال مفتي اللاذقية الشيخ زكريا سلواية: أن سوريا أمام استحقاق رئاسي كبير في ظروف التآمر والمخططات والمكائد الخارجية وأن الشعب السوري أحوج ما يكون لكلمة واحدة وصوت واحد وشدد سلواية على أن الشعب السوري يجب أن يتحمل المسؤولية ويذهب إلى صناديق الاقتراع وأن يسمع صوته للعالم أجمع لكي تعرف دول العالم من سيختار السوريون. ونوًه إلى أن السوريين سيختارون من يدافع عن الوطن و عن كل الوطنية و القومية و يجسد تطلعات و آمال أبناء الوطن .

وأكد أمين شعبة المدينة الثالثة الرفيق محمد كيخيا في كلمة له خلال الإحتفال أن السوريين يؤكدون يوماً بعد آخر تأييدهم لإنجاز الانتخابات بموعدها كرد على المتآمرين .

حضر الاحتفال الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع الحزب في اللاذقية و أعضاء قيادة فرع الحزب عدد من أعضاء مجلس الشعب و الفعاليات الحزبية والشعبية والروحية .

وكما أكد أبناء مدينة جبلة من على قوارب النصر والصمود يعانقون السماء بهتافاتهم المؤيدة لسيد الوطن

هذا ما عبّر عنه أعضاء الجمعية الفلاحية بصيد وتسويق الأسماك بالتعاون مع الرابطة الفلاحية في جبلة وبمشاركة شعبة جبلة الأولى ، خلال مسيرة دعم وتأييد لمُرشحهم الرفيق بشار الأسد من على قوارب الصيد المُزيّنة بأعلام الوطن وصور القائد هاتفين بصوتٍ واحد: “من عرض البحر سنبقى معك حتى النصر” في مشهد جميل لمدة ساعة كاملة، تضمن أهازيج الفرح، وهتافات، وأغاني وطنية.

ودعماً وتأييداً للقائد الرمز أكد أهالي قرى (حمام القراحلة، الرعوش، المشتيه) بمشاركة رسمية في تجمّعات شعبية حاشدة على مواصلة المسيرة مع القائد المفدى، والمشاركة يوم الاستحقاق الرئاسي لتجديد البيعة والولاء.

و أقامت أبناء حي شهاب الدين في مدينة القرداحة حفلاً غنائياً وطنياً، علت فيه الصيحات والهتافات تأييداً و دعماً للدكتور بشار الأسد، مجتمعين على أن تجديد المبايعة هو الخيار الوحيد الذي يقودهم إلى النصر والعزة والأمان.

و التقت الفعاليات الحزبية والشعبية في العديد من قرى القرداحة منها بشلاما ، بكراما، المتن ، القطلبة ، بسين ، لتأييد الرفيق بشار الأسد ، ليقولوا كلمتهم بأنه خيارهم وأن من صبر وأخرج سورية من الحرب هو الذي سيكون خيار الشعب وأنهم اليوم يجتمعون ويحتفلون محبة لقائدهم وفرحاً وأملاً بما هو قادم مكملين مع القائد الأسد في السير نحو سورية الأجمل وتحت شعار الأمل بالعمل.

البعث ميديا || اللاذقية – آلاء حبيب- نورا جولاق – منار الجمال – رفيا عبود – أريج معروف