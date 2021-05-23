استكمال الجاهزية لإجراء الانتخابات الرئاسية في اللاذقية

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

اتخذت محافظة اللاذقية حزمة إجراءات تحضيرية استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية بما يضمن توفير مستلزمات العملية الانتخابية و في اطار الاستعدادات لإنجاز الاستحقاق الدستوري في 26 من الشهر الحالي بانتخابات رئاسة الجمهورية ترأس محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم اجتماعاً اليوم ضمّ مديري عدد من الجهات العامة لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وطلب المحافظ السالم من جميع الجهات أن تكون كافة دوائرها في جاهزية تامة لاسيما ما يتعلق بالمؤسسات الخدمية والطوارئ ومتابعة حركة النقل الداخلي في كراجات الانطلاق بين المدن والوحدات الإدارية.