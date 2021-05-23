الاحتلال الأمريكي يدخل قافلة دعم لوجستي إلى قواعده بريف الحسكة

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلا محملا بعتاد عسكري وآليات ومعدات لوجستية إلى قواعدها بريف الحسكة قادما من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وذكرت مصادر أهلية من قرية السويدية أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت قافلة دعم لوجستي مكونة من 86 آلية، بينها برادات وناقلات وعشرات من الآليات منها مدرعات نوع همر وشاحنات فارغة إلى مطار خراب الجير العسكري غير الشرعي في منطقة اليعربية بريف الحسكة.

ولفتت المصادر إلى أن من بين الآليات التي أدخلها الاحتلال عددا من الصهاريج المخصصة لنقل النفط حيث يقوم الاحتلال منذ أشهر بعمليات سرقة ممنهجة للنفط السوري من مناطق انتشاره في الجزيرة السورية إلى قواعده في الأراضي العراقية.

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