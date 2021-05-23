الرئيس الإيراني: سنواصل محادثات فيينا حتى التوصل إلى اتفاق نهائي

ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستواصل محادثات فيينا مع أطراف الاتفاق النووي حتى التوصل إلى اتفاق نهائي مؤكداً أن نمو الإنتاج في القطاعات الصناعية المختلفة في البلاد هو أكبر دليل على عقم سياسة الضغوط القصوى الأمريكية.

وأضاف روحاني خلال جلسة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة اليوم إن “الشعب الإيراني انتصر في الحرب الاقتصادية وما نشهده من نمو للإنتاج في القطاعات المختلفة هو أكبر دليل على فشل سياسة الضغوط التي مارستها أمريكا ضد إيران بحيث أن الأمريكيين أنفسهم اعترفوا بفشل هذه السياسة”.

وبشأن محادثات فيينا بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد حول الاتفاق النووي قال روحاني إن “الأطراف الأخرى أعلنت بصراحة استعدادها لرفع الحظر عن إيران طبقاً للاتفاق وبالتالي فإن إيران ستواصل هذه المحادثات حتى التوصل إلى اتفاق نهائي”.