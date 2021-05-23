المقداد يسلم نتائج التصويت على الانتخابات الرئاسية في الخارج

سلم وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اللجنة القضائية العليا للانتخابات نتائج فرز أصوات الناخبين السوريين المقيمين في الخارج الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بحضور وزير العدل القاضي أحمد السيد.

وفي كلمة له بين الوزير المقداد أن نسبة المشاركة من الناخبين المقيمين في الخارج مرتفعة جداً بالرغم من منع بعض الجهات وصول السوريين إلى صناديق الاقتراع لافتاً إلى الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج جرت في 46 صندوقاً انتخابياً في السفارات السورية وسارت بشكل إيجابي وبأجواء ديمقراطية.

وقال المقداد: نرحب بمن لم يتمكن من الإدلاء بصوته في السفارة السورية في لبنان بأداء واجبه الوطني على أرض الجمهورية العربية السورية.