حزب الله: سورية حققت انتصارات على الإرهاب بصمود جيشها وشعبها

أشار النائب اللبناني السابق محمد ياغي المعاون التنفيذي للأمين العام لحزب الله، أن سورية حققت انتصارات في معركتها الوطنية ضد الإرهاب بفضل صمود الشعب والجيش العربي السوري في مواجهة المشروع الإرهابي الإسرائيلي.

وقال ياغي في كلمة له: إن “سورية استطاعت إفشال مخططات الأعداء وعادت بصمودها إلى موقعها الوطني والقومي واحتضنت كعادتها القضية الفلسطينية”، منوها إلى دور المقاومة في لبنان مشدداً على أن “النصر الذى تحقق في فلسطين بمواجهة العدو الإسرائيلي سيؤسس لنصر قادم على هذا العدو وداعميه”.