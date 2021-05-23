ردا على عقوبات واشنطن.. الحوثي يتوعد باستهداف مواقع غير متوقعة

استنكر محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على مسؤولين عسكريين فيها، وهدد بإمكانية توسيع نطاق الهجمات على دول العدوان.

الحوثي شدد على أن العقوبات لا تخيف المجاهدين، بحسب نغريدة نشرها على موقع تويتر، مضيفا بأنه في حال استمرار الحصار والعدوان ستضرب أماكن غير متوقعة لبعض دول العدوان.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة فرضت، الخميس الماضي، عقوبات على اثنين من القادة العسكريين لجماعة أنصار الله.