عاصفة فجائية تقتل 20 شخصا في الصين

لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم في شمال غرب الصين بسبب عاصفة فجائية هبت خلال مشاركة عدائين في ماراثون جبلي يمتد لمسافة 100 كيلومتر.

وبحسب وكالة فرانس برس، قال السلطات في مدينة بايين بمقاطعة غانسو في شمال غرب البلاد اليوم: إن “عاصفة هوجاء مفاجئة تخللها تساقط حبات من البرد وأمطار جليدية ورياح عاتية ضربت جزءا من مسار هذا الماراثون ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً في حين لا يزال شخص آخر مفقودا”.

بدورها أفادت صحيفة الشعب الحكومية بأن خمسة من الناجين أصيبوا بجروح طفيفة وعولجوا في المستشفى، بينما تم إجلاء 151 عداء بسلام تحت الأمطار الغزيرة، مشيرة إلى أن أكثر من 700 من رجال الإنقاذ شاركوا في جهود البحث عن المفقودين، مضيفة أن عدد المشاركين في السباق بلغ 172 متسابقا.