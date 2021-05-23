قتلى وإصابات جراء إطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، وأصيب خمسة آخرون جراء إطلاق نار بمدينة يونغزتاون في ولاية أوهايو الأمريكية.

ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن متحدث باسم الشرطة المحلية قوله إن الشرطة تلقت بلاغاً صباح اليوم عن وقوع إطلاق نار في ناد ليلي بالمدينة أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الفور وإصابة خمسة آخرين مشيراً إلى أنه تجري التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي.