استمرار وصول الوفود البرلمانية لمواكبة الانتخابات الرئاسية

تلبية لدعوة من مجلس الشعب يستمر وصول الوفود البرلمانية من دول شقيقة وصديقة إلى سورية لمواكبة عملية الانتخابات الرئاسية والاطلاع على مجرياتها.

حيث وصل مساء أمس وفد من جمهورية أوسيتيا الجنوبية برئاسة رئيس البرلمان الأوسيتي آلان تادييف ويضم عدداً من النواب بهدف مواكبة عملية الانتخابات الرئاسية.

وفي تصريح لمندوبة سانا اليوم أوضح تادييف أن وفد بلاده جاء إلى دمشق تلبية لدعوة من مجلس الشعب بهدف مواكبة الانتخابات الرئاسية ومتابعة سيرها لافتاً إلى أن إجراء الانتخابات حق للشعب السوري الذي يحق له وحده تقرير مستقبله.

وجدد تادييف تأكيد دعم بلاده التام لسورية مبيناً أن علاقات الصداقة والمودة بين البلدين تتسارع في النمو وتقوم على أسس التفاهم المشترك.

وكان وفدان برلمانيان عراقي وإيراني قد وصلا إلى دمشق في وقت سابق من أمس لمواكبة عملية الانتخابات الرئاسية التي سيتم الاقتراع فيها للمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية يوم الأربعاء القادم.