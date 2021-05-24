اللجنة القضائية العليا للانتخابات: بدء الصمت الانتخابي للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية صباح يوم غد الثلاثاء

حددت اللجنة القضائية العليا للانتخابات الساعة السابعة من صباح يوم غد الثلاثاء بدء الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية.

وأوضحت اللجنة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه عملاً بأحكام المادة 58 من قانون الانتخابات العامة لعام 2014 وتعليماته التنفيذية توقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب الذي سيجري في السادس والعشرين من الشهر الحالي وعليه فإن وقف الدعاية الانتخابية يبدأ في الساعة السابعة من صباح يوم غد الثلاثاء.