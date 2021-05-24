سباحو سورية: الأسد خيارنا و”الأمل بالعمل” شعارنا

اللاذقية – خالد جطل:

عبّر سباحو سورية عن اعتزازهم بقائد المسيرة الرفيق بشار الأسد وأكدوا أن الأسد اختيارهم في الاستحقاق الدستوري لانتخابات الرئاسة وذلك بمشاركة 70 سباح وسباحة من نجوم السباحة السورية في سباق للمسافات الطويلة على شواطئ اللاذقية حيث تنافس الرجال والسيدات لمسافة 3000 متر فيما تنافس الناشئين والناشئات لمسافة 1800 متر، شهد السباق الرفاق المهندس هيثم إسماعيل أمين فرع الحزب باللاذقية وفراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام وتهاني شليحة عضو قيادة فرع الحزب رئيس مكتب الشباب والرياضة والمهندس هيثم حبيب رئيس مجلس محافظة اللاذقية، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام ورشا الشمالي رئيس اللجنة التنفيذية باللاذقية واعضاء اللجنة، وعقب نهاية السباق رفع السباحون أعلام الوطن وهتفوا معبرين عن تأييدهم للرئيس بشار الأسد قائداً للشعب السوري والذي سيقول كلمته معلناً انتخاب القائد بشار الأسد.

يأتي السباق ضمن فعاليات رياضية متنوعة تقيمها اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام احتفاء بالاستحقاق الدستوري لانتخابات الرئاسة تأييداً للرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد