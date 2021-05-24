سورية تشارك باجتماع استثنائي للجنة فلسطين الدائمة في منظمة التعاون الإسلامي

بمشاركة وفد من مجلس الشعب السوري، يبدأ، اليوم، الاجتماع الاستثنائي الرابع للجنة فلسطين الدائمة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، العاصمة الإيرانية طهران.

ويتناول الاجتماع، الذي تشارك فيه وفود من عدد من الدول الإسلامية، كيفية استخدام الإمكانات البرلمانية لدعم القضية الفلسطينية ووضع نهاية فورية لاعتداءات الكيان “الإسرائيلي” ضد الشعب الفلسطيني.

ويرأس وفد مجلس الشعب، الذي وصل إلى طهران أمس، نائب رئيس المجلس محمد أكرم عجلاني، ويضم أيضاً ميساء صالح أمين سر المجلس، ومسؤول العلاقات العامة فيه محمد يحيى شيخو.

هذا وسيلقي رئيس مجلس الشعب، حموده صباغ، كلمة في الاجتماع عبر تقنية الفيديو.