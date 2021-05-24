شهداء وجرحى جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في جرابلس بريف حلب

استشهد وأصيب عدد من المدنيين من جراء انفجار دراجة نارية مفخخة بأحد الشوارع الفرعية في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين.

وقالت مصادر محلية لمراسل سانا “إن دراجة نارية مفخخة انفجرت قرب مسجد الشريعة في مدينة جرابلس المحتلة بريف حلب ما تسبب بوقوع شهداء وجرحى في صفوف المدنيين”.

وتشهد المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية التابعة للنظام التركي حالة مستمرة من الفوضى والانفلات الأمني إضافة إلى حالات اقتتال متكررة.