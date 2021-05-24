طهران: لن نسمح بتفتيش منشآتنا النووية خارج اتفاق الضمانات

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران ستعلن اليوم قرارها النهائي بشأن تمديد التفاهم السابق بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى أنه في حال التمديد لن يتم منح الوكالة حق تفتيش المنشآت النووية الإيرانية خارج إطار اتفاق الضمانات.

المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده قال: إن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يبحث مسألة تمديد الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن القرار النهائي بشأن هذا الموضوع سيعلن في وقت لاحق، وذلك بحسب ما نقلت وكالة فارس.

وأوضح خطيب زاده أن هذا الاتفاق لا يتيح للوكالة الدولية القيام بعمليات تفتيش أوسع من البروتوكول الإضافي، مشيرا إلى أنه كان مقررا بين إيران والوكالة أن يتم الاطلاع على الأفلام في إطار البروتوكول الإضافي دون وصول مفتشي الوكالة للمنشآت النووية وبعد الآن لن يسمح للمفتشين أيضا بالوصول إلى هذه المنشآت وسيتم البت بهذا الأمر اليوم.