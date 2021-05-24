لدعم القضية الفلسطينية.. سورية تشارك باجتماع استثنائي في طهران

بدأ في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الاجتماع الاستثنائي الرابع للجنة فلسطين الدائمة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان “القدس رمز الوحدة والانتصار” بمشاركة وفد من مجلس الشعب السوري.

ويتناول الاجتماع الذي تشارك فيه وفود من عدد من الدول الإسلامية كيفية استخدام الإمكانات البرلمانية لدعم القضية الفلسطينية ووضع نهاية فورية لاعتداءات الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

ويرأس وفد مجلس الشعب الذي وصل إلى طهران أمس نائب رئيس المجلس محمد أكرم عجلاني ويضم أيضاً ميساء صالح أمين سر المجلس ومسؤول العلاقات العامة فيه محمد يحيى شيخو.

حضر افتتاح الاجتماع السفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب.