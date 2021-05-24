35 شاحنة للاحتلال الأمريكي محملة بالقمح السوري المسروق

في سياق عمليات النهب المنظم للثروات السورية، أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً من الشاحنات المحملة بالقمح السوري المسروق من صومعة تل علو بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

مصادر محلية ذكرت أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلاً مؤلف من 35 شاحنة محملة بالقمح المسروق من صومعة تل علو في منطقة اليعربية، واتجهت بها إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وكانت قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت، أمس، رتلاً من 86 آلية، منها صهاريج وعربات قتالية وشاحنات محملة بعتاد عسكري ومعدات ومواد لوجستية، إلى قواعد احتلالها بريف الحسكة، قادماً من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.