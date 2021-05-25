أنقذ هاتفك مع تقنية “غوغل” الجديدة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “غوغل” قررت أن تعتمد تقنية جديدة، في إحدى أبرز خدماتها، يمكنها أن تنقذ الهواتف المحمولة وسعة التخزين الخاصة بها.

موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أوضح بأن “غوغل” منحت تطبيقها للصور “غوغل فوتوز” تقنية جديدة، معتمدة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يمكنها التعرف على الصور الباهتة ولقطات الشاشة.

وينبه “غوغل فوتوز” المستخدمين بفضل تلك التقنية عن الصور التي يمكن أن تستهلك سعة التخزين الخاصة بالهاتف وتبطئه بصورة كبيرة من أجل حذفها.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة في إطلاق التحديث، الذي يتضمن تلك التقنية في “غوغل فوتوز”، اعتبارا من 1 حزيران.

وسيتزامن ذلك مع تطبيق “غوغل فوتوز” سياسة جديدة، يمكن من خلالها المستخدم الاحتفاظ بنسخ احتياطية لصوره عالية الجودة بحد أقصى 15 غيغابايت، فيما سيصبح تخطي تلك سعة التخزين المذكورة مدفوع الأجر.

وستمكن “غوغل” مستخدميها من الاحتفاظ بنسخ احتياطية لصورهم عالية الجودة لمدة 3 سنوات فقط، مؤكدة أنها لن تمسح أي صور خاصة بالمستخدم، بل ستنبهه في حال تخطيه سعة التخزين المجانية، وتعرض عليه إما شراء سعة تخزين جديدة أو حذف عدد من الصور القديمة، مع تنبيهه إلى الصور منخفضة الجودة أو لقطات الشاشة.