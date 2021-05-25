إحباط مخطط إرهابي أثناء احتفالات عيد النصر في روسيا

أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم عمل إرهابي في مدينة نوريلسك بسيبيريا كان يخطط لتنفيذه إرهابيون من تنظيم “داعش” أثناء احتفالات أعياد النصر في روسيا في الـ9 من أيار الجاري.

وجاء في بيان للجهاز نقلته سبوتنيك “في الثاني والعشرين من شهر نيسان الماضي تم القبض على أحد إرهابيي تنظيم “داعش” في إقليم ستافروبول كان يخطط لتفجير قنبلة يدوية الصنع في تجمع للمواطنين في مدينة نوريلسك يوم الـ 9 من أيار الجاري”.

وأشار البيان إلى أنه بفحص هاتف الإرهابي تم العثور على مراسلات تؤكد تخطيطه لتجنيد عدد من الأشخاص للقيام بتفجير أثناء العرض العسكري للاحتفال بعيد النصر.