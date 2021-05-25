الجو حار وسديمي في المناطق الشرقية والجزيرة

ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق مع تيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وفي نشرتها صباح اليوم توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو حاراً بين الصحو والغائم جزئيا مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحيانا في المناطق الشرقية والجزيرة مع أجواء سديمية مغبرة في تلك المناطق، ويكون مائلا للبرودة ليلا وخاصة في المرتفعات الجبلية مع ارتفاع واضح بنسبة الرطوبة السطحية على المناطق الغربية والساحلية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 60 كم/سا وخاصة في المنطقة الوسطى والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية.