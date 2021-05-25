بحري: نتائج تشرين في كأس الاتحاد الآسيوي منطقية

قال ماهر بحري، مدرب فريق تشرين السوري، إن نتائج فريقه في المجموعة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي منطقية وليست سيئة.

وكان تشرين افتتح مبارياته بالتعادل مع الكويت الكويتي وخسر أمس أمام الفيصلي الأردني 1-0.

وأضاف البحري: “كل من يعتقد أن نتائجنا سيئة فهو مخطئ. لعبنا مع فرق أكثر جاهزية ولديها لاعبين محترفين، إضافة إلى تاريخها وإنجازاتها في البطولة”.

وتابع: “أما تشرين فيشارك بلاعبيه المحليين ولأول مرة في البطولة الآسيوية، ولذلك معظم لاعبيه من الشباب ويفتقدون خبرة المباريات القوية”.

وأوضح: “بشكل عام أنا راض عن أداء ونتائج الفريق، رغم أني رفعت من سقف الطموحات لرفع الحالة المعنوية للاعبين، لكن بشكل واقعي نحن لعبنا أمام فرق أكثر جاهزية”.

وأكمل: “أمام الفيصلي لعبنا بثلاثة مهاجمين، ورغم ذلك لم نسجل، الفيصلي يلعب في ملعبه ولديه محترفين على مستوى جيد، وكنا ندا قويا له، لكنه استحق الفوز”.

وأردف قائلا: “المواجهة كانت صعبة بسبب ضغط المباريات حيث لعبنا مباراة قوية بدنيا أمام الكويت قبل 72 ساعة، واللاعب السوري غير معتاد على الضغط البدني والذهني”.

وختم بقوله: “صحيح نحتاج معجزة حتى نتأهل، لكننا سنلعب المباراة الأخيرة لنقدم أداء مشرفا يليق بنادي تشرين، الذي استفاد كثيرا من المشاركة الآسيوية، وأعتقد بأنه سيكون في حالة أفضل في النسخة المقبلة”.