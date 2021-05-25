روحاني: الحل الوحيد لمواجهة الكيان الإسرائيلي هو الصمود والمقاومة

أكدت إيران أن طبيعة الكيان الإسرائيلي القائمة على النزعة العدوانية أثبتت أن الحل الوحيد لمواجهته هو الصمود والمقاومة.

الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في برقية لنظيره اللبناني العماد ميشال عون بمناسبة عيد المقاومة والذكرى السنوية لتحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي: إن إيران “ستستمر بالوقوف إلى جانب لبنان حكومة وشعباً في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه”، وذلك وفق وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا”.

وأعرب روحاني عن أمله في أن يواصل لبنان بمختلف قواه وفاعلياته التمسك بنهج الصمود والمقاومة حتى تحرير جميع الأراضي اللبنانية.