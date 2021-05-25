شعبان لـ الهيان: سورية وإيران ستكونان منارة القرار المستقل في المنطقة والعالم

أكدت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية أن سورية عانت على مر التاريخ من الاحتلال والاستعمار لكنها كانت تنتصر في كل مرة وأن سورية وإيران ستكونان منارة القرار المستقل ونموذج الحرية في المنطقة والعالم.

وعبرت الدكتورة شعبان خلال لقائها اليوم وفد مجلس الشورى الإسلامي الإيراني برئاسة عضو المجلس الدكتورة زهرة الهيان رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الذي قدم لمواكبة الانتخابات الرئاسية السورية عن شكرها لجهود إيران وتلبيتها دعوة الحكومة السورية لمواكبة الانتخابات الرئاسية المقرر لها أن تجري غداً.

كما عبرت الدكتورة شعبان عن امتنان الشعب السوري للدور الإيراني في مكافحة الإرهاب مؤكدة أن الشعبين السوري والإيراني سيتغلبان على كل الصعوبات المحيطة بهما.

وأوضحت أن الحرب على سورية كانت حرباً عسكرية رافقها إعلام مضلل ما زال حتى الآن يسعى إلى ترويج الأكاذيب التي لا وجود لها.

كما أكدت الدكتورة شعبان على دور الإعلام الفلسطيني الذي كان سبباً رئيسياً في نقل حقيقة ما جرى في فلسطين مؤخراً والذي نجح في إظهار الحقيقة وكسب تعاطف العالم لأن الكذب هو السياسة الدائمة التي يعتمد عليها الإعلام الغربي والصهيوني في تشويه الحقائق وتزييفها.

وتطرقت الدكتورة شعبان خلال اللقاء إلى أهمية موضوع المرأة ومكانتها وأهمية دورها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وضرورة أن نوصل الصورة الحقيقية لها في مجتمعاتنا إلى العالم.

بدورها تحدثت رئيسة الوفد الإيراني عن دور سورية المحوري في المنطقة مؤكدة أن سورية صمدت في وجه الإمبريالية وأن الحرب عليها كانت حرباً كونية لكن هذه الحرب فشلت في تحقيق مبتغاها في إسقاط الدولة السورية وأن الاستقرار والأمان في سورية اليوم هو نتيجة صمود الشعب السوري منوهة بالتضحيات التي قدمها الشهداء في سبيل الدفاع عن الأرض والكرامة السورية ودعم إيران لسورية في هذا المجال.

وقالت الدكتورة الهيان: إن الغرب لا تهمه الحقيقة وإنما تهمه الصورة المشيطنة التي ينقلها للناس في كل مكان.

وعن الانتخابات في سورية تمنت رئيسة الوفد الإيراني أن تجري بحماس ومشاركة واسعة وعبرت عن ثقتها بأن الشعب السوري على قدر المسؤولية وأن هذه الانتخابات ستقدم لسورية ما يخدم مستقبلها معتبرة أن مبادرة سورية بالدعوة لمواكبة الانتخابات هي خير دليل على مصداقيتها ونزاهتها.

وأبدت الهيان رغبتها في مزيد من التبادل الثقافي والاقتصادي والسياحي بين الشعبين في إيران وسورية ما يسهم في تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية مشيرة إلى أهمية دور المرأة في الجمهورية الإسلامية وأنها تحظى بمناصب سياسية وحكومية وعلمية مهمة مبدية رغبتها في التعاون مع سورية في هذا المجال.

حضر اللقاء السفير الإيراني في دمشق مهدي سبحاني.