طرح 30 طنا من السكر في صالات السورية للتجارة بالسويداء

بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة في محافظة السويداء بطرح 30 طنا من مادة السكر تباعا في صالاته لاستكمال توفيرها للمواطنين عبر البطاقة الالكترونية وبموجب الرسائل النصية.

مدير فرع المؤسسة المهندس مأمون أبو حسون ذكر في تصريح لـ”سانا” اليوم أن الكميات المطروحة في الصالات تتبعها كميات إضافية قدرها 20 طنا بغية توفير مخصصات المواطنين منها، مضيفا أن العمل جار حاليا للتجهيز لاستجرار كميات إضافية من مادة الرز.

وبين أبو حسون أن إجمالي الكميات المتوفرة من مادتي السكر والرز وصل حتى تاريخه إلى نحو 2100 طن بنسبة توزيع بلغت نحو 85 بالمئة، لافتا إلى استمرار صالات فرع المؤسسة بالعمل على توفير المواد المدعومة بموجب البطاقة الإلكترونية لأشهر شباط وآذار ونيسان مع الاستمرار بتوزيعها حتى نهاية الشهر الحالي لضمان حصول المواطنين عليها بما في ذلك أيام العطل.