فوتوغراف يحصد جائزة أفضل فيلم روائي بالمغرب

نال الفيلم السينمائي الروائي القصير “فوتوغراف” للمخرج السينمائي المهند كلثوم جائزة سوس الدولية لأفضل فيلم روائي قصير متكامل في ختام مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير بالمغرب.

وتدور أحداث الفيلم حول تأثيرات الحرب على سورية وما بعدها على الطفل السوري والعمالة التي تفرض عليهم للوقوف إلى جانب عائلاتهم لتقديم الدعم المالي لهم مقابل الاستغناء عن حقوقهم التعليمية ويتحدث عن الأثر الذي تعرضوا له فيما بعد الحرب إضافة إلى أنه يطرح منعكسات الأزمة وصراع الإنسان على البقاء.

وعبر مخرج العمل كلثوم عن سعادته بهذه الجائزة مبيناً أنه بالرغم من الحرب التي شنت على سورية ما زال الفنانون والمخرجون السوريون يحصدون العديد من الجوائز العربية والعالمية مشيراً إلى أن سورية استطاعت تجاوز كل الأزمات والمؤامرات وهي قادمة إلى المزيد من الازدهار على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية.

يذكر أن الفيلم الذي كتبت السيناريو له بثينة نعيسة من بطولة كل من الفنانين سليمان الأحمد -غالب شندوبة-جمال العلي-صفوح ميماس-عتاب أبو سعدة -مدير الإنتاج خالد الأحمد-مدير التصوير محمد مطر- مشرف الإضاءة جمال مطر- مونتاج وغرافيك نور الدين الكردي- موسيقا خالد رزق- مخرج منفذ علي الماغوط- سينوغراف سلام حسينو- سكريبت رهف خضور- الصوت حسان كوكش- فوتوغراف مهند بيضة- علاقات عامة فاطر سليمان- مكياج مازن صبورة- كلاكيت هلا اللحام- ملابس سامح حداقي.