الدكتورة نجاح العطار تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية: ما تشهده سورية اليوم حدث كبير جداً

أدلت نائب رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتورة نجاح العطار بصوتها في الانتخابات الرئاسية في مركز الاقتراع بمكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

وفي تصريح للصحفيين قالت نائب رئيس الجمهورية: “إن ما تشهده سورية اليوم حدث كبير جداً فسورية وطن الشجعان لا يليق بها إلا رئيس كالقائد الأسد ونحن لا ننسى كيف حمل الأمانة ببسالة فريدة وشجاعة لا مثيل لها ولا ننسى كيف كان يذهب إلى مواقع القتال منذ البداية في بابا عمرو وسواها من المناطق وفي الغوطة الشرقية لم يكن يتوانى عن المتابعة والاهتمام بالأبطال الشجعان من أبناء جيشنا الباسل”.

وأوضحت الدكتورة العطار أن الرئيس الأسد حول سورية وهي بالأصل أرض البطولات إلى أرض التضحيات والبطولات وسيسجل له التاريخ هذه المواقف الرائعة والصامدة التي لا يماثلها أي موقف آخر لأي زعيم عربي وهو حامي العروبة وحامي قوميتنا والمهتم بقضاياها الكبرى كلها وهذه شهادات كتاب ومثقفين عرب كبار والتي قدموها في الكتاب الذي طبع مؤخراً في الهيئة العامة السورية للكتاب.

وختمت نائب رئيس الجمهورية تصريحها بالقول: “إننا نعتز بهذا القائد الكبير والناس جميعاً يدركون قيمته ومعناه وما حققه وما يحققه للوطن وهذه الجموع التي تسابقت إلى مراكز الاقتراع دليل على فهم أبناء الأمة لعظمة الرسالة التي حملها وأدائه للأمانة بالشكل الرائع والفريد” موجهة

التحية من القلب والتقدير والمحبة للقائد الذي لا يليق بسورية الكبيرة المهمة والمناضلة إلا قائد هو الرئيس بشار الأسد.