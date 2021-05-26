المفتي حسون: الورقة التي يضعها السوريون اليوم في صناديق الاقتراع رسالة صمود

أكد سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون أن الورقة التي يضعها السوريون اليوم في صناديق الاقتراع ليست فقط لانتخاب رئيس الجمهورية بل هي رسالة للعالم أجمع ان سورية متمسكة بقرارها المستقل وشعبها يواصل مسيرة العزة والتحدي والصمود.

وقال المفتي خلال الإدلاء بصوته في المركز الانتخابي في مكتبة الأسد الوطنية في تصريح للصحفيين: إننا واثقون بأننا نسير نحو بناء الغد الأفضل بمشاركة كل أبناء الوطن مضيفاً: “نحن السوريين طلاب سلام لكننا لا نرضى التنازل عن حقوقنا وسيادتنا”.