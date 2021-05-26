طرطوس..إقبال كبير على المراكز الانتخابية منذ اللحظات الأولى

تجمع عدد كبير من المواطنين أمام المراكز الانتخابية في طرطوس مع اللحظات الأولى لافتتاح صناديق الاقتراع أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية.

ولفت حسين بركات رئيس المركز الانتخابي في الأمانة العامة للمحافظة إلى الاقبال الكبير من المواطنين وجرحى الجيش العربي السوري منذ اللحظات الأولى لفتح صناديق الاقتراع مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية وتسهيلها أمام الناخبين.

بدوره ذكر رئيس مركز إعدادية ثائر الجهني الانتخابي في بانياس سامي محمد أحمد أنه عند الساعة السادسة والنصف تم فتح الصناديق والتأكد من خلوها من أي أوراق حسب قانون الانتخابات وتم إغلاق الصناديق بحضور وكلاء المرشحين فيما تمت المباشرة باستقبال الناخبين عند الساعة السابعة تماماً.

ولفت إلى أن المركز يشهد منذ لحظة افتتاح الصناديق إقبالا كبيرا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم وانتخاب مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية.