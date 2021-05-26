عازمين على إنجاح الاستحقاق الدستوري.. السوريون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع

منذ ساعات الفجر الأولى، توجه آلاف السوريين والقائمين على المراكز الانتخابية إلى عملهم وكلهم إصرار وعزيمة على إنجاح الاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخاب رئيس للجمهورية العربية السورية.

وسائل الإعلام الوطنية والعربية والأجنبية منتشرة على مساحة الجغرافيا السورية تنقل صور التغطية الشاملة للعملية الانتخابية على امتداد المراكز وتمارس دورها الرقابي وفق ما نص عليه قانون الانتخاب رقم 5 لعام 2014.

وفي صورة تجسد استقلال القرار السوري بالرغم من الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية، شهدت المحافظات توافد حشود من الناخبين إلى مراكز الاقتراع مع الساعة الأولى لبدء الانتخابات في تأكيد على أن الشعب السوري سيمارس حقه الدستوري في انتخاب رئيسه بكل محبة وديمقراطية وشفافية وسيوجه رسالة للعالم بأنه هو فقط من يقرر من يحكمه دون أي تدخل خارجي.