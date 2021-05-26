نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية والأمناء العامون للأحزاب يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أدلى محمد الشعار نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمركز الانتخابي في مديرية ثقافة دمشق.

كما أن كلاًّ من صفوان قدسي الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي وغسان عثمان الأمين العام لحزب العهد الوطني وفضل الله ناصر الدين الأمين العام لحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي وعمار بكداش الأمين العام للحزب الشيوعي السوري وحنين نمر الأمين العام للحزب الشيوعي السوري الموحد وصفوان سلمان رئيس المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي والعاملين في القيادة المركزية للجبهة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.