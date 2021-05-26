اللجنة القضائية العليا للانتخابات تمدد فترة الانتخابات حتى الثانية عشرة ليلاً

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخابات خمس ساعات في كل المراكز الانتخابية في المحافظات وذلك نتيجة الإقبال الشديد على صناديق الاقتراع.

وبينت اللجنة في بيان لها أنه نظراً للإقبال الشديد على صناديق الاقتراع وبناء على ما ورد للجنة القضائية العليا للانتخابات من اللجان القضائية الفرعية في كل المحافظات قررت اللجنة تمديد فترة الانتخابات خمس ساعات في جميع المراكز بالمحافظات على أن تنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الأربعاء 26-5-2021.

ووفقاً للمادة 64 من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 يجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها.