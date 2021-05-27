إيتليه العرب يستقبل 150فناناً عربياً

يستضيف أتيليه العرب للثقافة والفنون “ضي” في القاهرة السبت المقبل 29 أيار/مايو، أكبر تظاهرة تشكيلية عربية على الساحة الثقافية، بافتتاح معرض “مختارات عربية” الثالث في قاعتي الأتيليه بمنطقة المهندسين.

المعرض يقام بمشاركة 150 فناناً عربياً من مصر والسعودية والسودان وسوريا وفلسطين ولبنان والعراق والبحرين والمغرب والصومال، فيما تحتل مصر الرصيد الأكبر من مشاركات الفنانين.

ويتضمن المعرض الذي تتواصل فعالياته لمدة شهر، بعض أعمال الفنانين الرواد الراحلين وأعمال المعاصرين والشباب في التصوير والرسم والنحت والخزف والغرافيك.

وقالت إدارة “ضي” إن “المعرض يرصد إلى حد بعيد التغير الثقافي والإبداعي، ويعد واحداً من أكبر التظاهرات العربية التشكيلية لرواد عرب”.