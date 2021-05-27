الصين تندد بالمزاعم الأمريكية حول منشأ فيروس كورونا

نددت الصين بالمزاعم الأمريكية حول منشأ فيروس كورونا ومحاولة واشنطن اتهام بكين بالوقوف وراء تفشي الوباء.

المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن قال أمس: “تسييس تتبع منشأ كوفيد19 وهو مسألة علمية لن يجعل من معرفة منشأ الفيروس أمراً صعباً فحسب وإنما سيطلق أيضاً العنان للفيروس السياسي ويعيق بشكل خطير التعاون الدولي في التصدي للجائحة”، وذلك وفق ما نقلته وكالة “شينخوا”.

وأضاف المتحدث: منذ تفشي جائحة كوفيد19 في العام الماضي تركز بعض القوى السياسية على التلاعب السياسي ولعبة اللوم، فيما تتجاهل حاجة شعوبها الملحة لمكافحة الجائحة والطلب الدولي على التعاون على هذا الصعيد الأمر الذي تسبب في فقدان مأساوي للعديد من الأرواح.

ودعا المتحدث إلى تعاون دولى يقوم على أساس احترام الحقائق والعلوم بهدف التغلب بشكل أفضل على الأوبئة غير المتوقعة في المستقبل إضافة إلى إجراء دراسة شاملة لجميع حالات الإصابة المبكرة بكوفيد19 في جميع أنحاء العالم وإجراء تحقيق شامل في بعض القواعد السرية والمختبرات البيولوجية بجميع أنحاء العالم.