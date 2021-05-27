اللاذقية.. وفاة امرأة لدى عبورها سكة حديدية قرب جسر الصنوبر

توفيت امرأة، في العقد الخامس من عمرها، نتيجة دهسها من قطار ركاب لدى عبورها على السكة الحديدية من الأوتستراد إلى الجهة المقابلة في صنوبر جبلة قرب جسر الصنوبر.

مدير السكك الحديدية باللاذقية، المهندس عدنان بيطار، ذكر أن الحادثة وقعت صباح اليوم في الكيلومتر الـ 172، أثناء عبور السيدة السكة من الاوتستراد باتجاه صنوبر جبلة.

وأشار إلى أن لجنة التحقيقات اتجهت على الفور، مع الورشة الفنية المختصة، إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبالتنسيق مع المحافظة تم تأمين نقل الركاب بواسطة باصات النقل الداخلي إلى مدينة اللاذقية نتيجة توقف القطار الثاني في المحطة.