المطران حنا يؤكد إجراء الانتخابات الرئاسية السورية رسالة للعالم بتمسك السوريين بوطنهم

أكد المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس أن إجراء الانتخابات الرئاسية السورية في موعدها رسالة للعالم بتمسك السوريين بوطنهم.

وقال المطران حنا في تصريح له اليوم إن “إقبال السوريين أمس على صناديق الاقتراع لكي يقولوا نعم لسورية الأبية الصامدة والمنتصرة والمدافعة عن قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين رسالة للعالم على تمسكهم ببلدهم وقضاياهم”.

وأوضح المطران حنا أن أولئك الذين تآمروا وسعوا إلى تدمير سورية وترويع أبنائها وتشريدهم هم أولئك الذين تآمروا على فلسطين والساعون إلى سرقة مدينة القدس المحتلة ونهبها من أبنائها وتصفية القضية الفلسطينية.

وتوجه المطران حنا بالتحية للشعب السوري وقيادته والجيش العربي السوري الذي تصدى للمؤامرة الكونية على سورية.

وأعرب المطران حنا عن أمله في عودة المطرانين اللذين اختطفتهما المجموعات الإرهابية بريف حلب منذ تسع سنوات بولس يازجي مطران أبرشية حلب للروم الأرثوذكس ويوحنا إبراهيم متروبوليت حلب للسريان الأرثوذكس وقال: “نصلي لعودة المطارنة السوريين المخطوفين ومن أجل كل المخطوفين وكل من عانى من الحرب التي تعرضت لها سورية”.