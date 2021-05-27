زراعة حمص تنفذ المرحلة الثانية من منحة دعم المزارعين بشتول خضار

أنهت مديرية زراعة حمص تنفيذ المرحلة الثانية من منحة دعم المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة بهدف إنتاج شتول خضار موثوقة ضمن أنفاق بلاستيكية منخفضة.

وأوضح المهندس محمد نزيه الرفاعي مدير زراعة حمص أنه في المرحلة الثانية قام كل مستفيد من المرحلة الأولى بتوزيع شتول لسبع مزارعين وذلك لدعم وتعزيز إنتاج الخضار بغاية زراعتها في الأراض الدائمه ،مشيراً إلى أن لقاءات مدارس المزراعين مستمرة لتقييم الاداء ومناقشة الجدوى الاقتصادية لإقامة مثل هذه المشاريع مع الأخوة المزارعين المستهدفين بالمنحة، لافتاً إلى أن التنفيذ والإشراف يتم من قبل كل المعنيين وبمتابعة مستمرة ودائمة من المهندسين الزراعيين المشرفين والوحدات الإرشادية.

البعث ميديا || حمص – صديق محمد