طهران تؤكد الإجراءات القسرية المفروضة على سورية غير أخلاقية

طالبت إيران مجدداا برفع الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي زادت من معاناة شعبها وانسحاب القوات المحتلة لأجزاء من أراضيها ووقف دعم البعض للإرهاب فيها.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت أمس عبر الفيديو أوضح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري “غير مسؤولة وغير أخلاقية” وقال “ندين استخدام الأغذية والأدوية سلاحاً وينبغي على مجلس الأمن التركيز على إجراءات يمكنها خفض معاناة الشعب السوري سريعاً والإسراع بعودة المهجرين إلى أماكن إقامتهم”، مؤكدا موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في سورية سياسياً بما يضمن سيادتها ووحدة أراضيها وقال إن بلاده ملتزمة بالحل السياسي للأزمة وتعارض أي نزعات انفصالية.