أفراح عامرة في حماه ابتهاجاً بفوز السيد الرئيس بشار الأسد

حماة – ذكاء أسعد

خرجت جماهير حماه وبشكل عفوي إلى الساحات والشوارع محتفلة بفوز السيد الرئيس بشار الأسد بولاية دستورية جديدة لتعبر عن فرحتها العامرة بهذا النصر ضد الإرهاب والاستعمار عاقدة حلقات الدبكة رافعة الزغاريد

البعث التقت ببعض المشاركين في الإحتفالات في الريف الشرقي

علي رمضان أمين الفرقة الحزبية قال ” هذا الفوز هو فوز للعزة والكرامة ، هو عنوان الملحمة التاريخية ملحمة البطولة التي سطرها الجيش والشعب العربي السوري بقيادة الدكتور بشار الأسد عبر عشر سنين مضت من تاريخ الازمة ..دمتم ودامت سوريا الاسد”

محمد ابراهيم “فرع شبيبة الثورة” قال للبعث ” نبارك للوطن بفوز سيد الوطن الدكتور بشار الأسد ،نبارك لأنفسنا ولشعبنا العظيم المدرك والواعي لهذه المؤامرة التي حلت بوطننا وهذه الحشود التي سارت نحو صناديق الاقتراع تدل على مدى وعي شعبنا باختيار رئيس لبلده يسير به نحو بر الأمان ألا وهو الدكتور بشار الأسد وكانت الطلقة الأخيرة بوجه الأعداء والإرهابيين لإعلان انتصار الحق على الباطل حماك الله سيدي الرئيس ومبارك لوطننا ولشعبنا العظيم”

علي أسعد من بلدة الصبورة قال “هذا الانتصار الكبير بفوز سيد الوطن لولاية دستورية جديدة هو انتصار لكل مواطن شريف في هذا البلد ،لقد تحقق الأمل وبقي العمل نتمنى ان تزدهر سوريا بعهد أفضل قائد عربي في التاريخ ”

لوبانة السلموني أكدت أن الحروف تعجز عن وصف الفرح الذي يملأ قلب كل مواطن عربي سوري شريف في هذا البلد ،نبارك لسيد الوطن هذا الانتصار الكبير ونأمل ان تزدهر سوريا ويعود لها الأمن والامان بعهده الميمون

يامن عثمان من بلدة الصبورة قال ألف مبروك للوطن بقائده الدكتور بشار الاسد رمز العزة والكرامة الذي بفضله انتصرنا على جميع أعداء الوطن وها قد عادت سوريا إلى الفرح والأمان