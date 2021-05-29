درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها في معظم المناطق بينما تبقى أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المرتفعات الساحلية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومترا في الساعة أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غداً للارتفاع قليلاً مع بقائها حول معدلاتها أو أعلى بقليل والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….