غوارديولا يتحدث عن صعوبة لقاء تشيلسي

تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن مواجهة تشيلسي غدًا السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب دراجاو معقل نادي بورتو وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أجراه اليوم الجمعة، الخاص بتلك المواجهة.

واستهل جوارديولا المؤتمر بالحديث عن تحد التأكد من عدم تراجع مستوى لاعبيه قائلا: “لا أعرف ماذا حدث مع السبيرز وليفربول منذ عامين، سنحاول تقديم أفضل مستوى لدينا، وتقديم ما قدمناه معًا على مدار السنوات الماضية، بالوصول إلى النهائي ننهي عملية بدأناها منذ 5 أعوام، أعتقد أن المباراة ستكون جيدة والفريق الأفضل سيربح”.

وبالنظر إلى استعداده لاحتمالية خوض ركلات ترجيح قال: “يمكن التدرب على ركلات الجزاء، ولكن لا يمكنك وضع التوتر الذي سيحدث في الحقيقة، إذا وصلنا إليها سأتحدث مع اللاعبين، وأعرف ما سأقوله لهم، كان لدي أسابيع للتفكير في المباراة وليس ركلات الترجيح”.

وعن مرور عقد من الزمان على آخر وصول له لنهائي دوري الأبطال أوضح: “نعم أتذكر ذلك، هذه النوعية من المباريات والمستوى وخاصة مانشستر يونايتد واحد من أفضل الفرق على الإطلاق مع السير أليكس، لدي ذكريات جيدة، ولكن 10 سنوات فترة طويلة، ولكن من اللطيف تذكر ذلك، في ذلك النهائي عبرنا عن أنفسنا بصورة جيدة”.

وتطرق إلى ما سيقوله للاعبيه قائلا: “أعرف جيدًا الطريقة التي نريد اللعب بها ومع من سنلعب، لن أزعجهم كثيرًا، هذه تجربة رائعة التواجد هنا، لم أتوقع عندما بدأت مسيرتي أن أخوض نهائيًا واحدًا، نحن محظوظون، أعرف ما سأقوله لهم، ومن سيعاني من التوتر والقلق، سأخبره بأن هذا أمر طبيعي”.

وما إذا كانت النهائيات تتعلق بالانتصار أم أسلوب اللعب أشار: “الكل يريد الفوز، ولكن كي تفوز يجب أن تلعب، تحاول اللعب بصورة ما، ولكن في بعض الأحيان يجب عليك التأقلم مع الظروف الصعبة”.

وأردف: “البعض يدخل المباراة بتوتر وببعض المعاناة، وعليهم التعامل مع ذلك، أعرف جيدًا أنه يجب أن نعاني للفوز بالنهائي، من السهل قول استمتعوا، ولكن في بعض الأحيان لا يكون الأمر ممكننًا”.

البقاء في مانشستر سيتي

وعلق بيب على ما يجذبه مع السيتي للبقاء معه لفترة أطول من الأندية السابقة: “يقدمون للمدرب كل ما يحتاج إليه، بالطبع هذا استثمار، ولكن لدي أصدقاء هنا، أشعر بالراحة، لا يمكن أن أطلب المزيد لتقديم أفضل ما لدي”.

وواصل: “نتخذ القرارات معًا ونتشارك الأخطاء واللحظات الجيدة، عند الخسارة، لا يلقون بالمسؤولية علي بل نحاول إيجاد الحلول معًا، أعرف كمدرب أنه ستتم إقالتي، ولكن عندما يحدث ذلك، سيكون بصورة ودية، وهذا السبب وراء تجديد عقدي”.

وتحدث جوارديولا عن شعور اللاعبين البرتغاليين بتواجدهم في النهائي في بلادهم: “لا أعرف كيف سيشعرون غدًا، ولكنهم يتحلون بالإيجابية، ولكن طوال مسيرتي دربت الكثير من لاعبي البرتغال، ودائمًا ما يشعرون بالراحة، لديهم عقلية خاصة ومقاتلون رائعون، أحب هذا البلد”.

وعن استفادته من المعاناة أمام باريس سان جيرمان ودورتموند قال: “كانت تجربة جيدة، ولكن هذا نهائي ولا يعني بالضرورة أنه سيتكرر غدًا، عانينا في الشوط الأول أمام باريس ودورتموند، ولكن تماسكنا، غدًا لن يسيطر فريق لمدة 90 دقيقة، سنعاني ولكن عندما تأتي لنا الفرصة سنستغلها، أنا أسعد رجل في العالم بتواجدي هنا”.

وأتم حول صعوبة اختيار اللاعبين للنهائي: “الأمر مفزع، كارثي أنصحكم بعدم التدريب، لا أملك كلمات جيدة لمن لن يشارك، ولكن نصيحتي هي التمسك بالفريق، هناك 5 أو 6 تبديلات، وبالتالي الكل يملك الفرصة”.