البعث ميديا || حلب – معن الغادري

احتفاءً بإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وفوز الدكتور بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، أقامت جمعية الجيل الجديد الثقافية الأرمنية بحلب بالتعاون مع مجلس محافظة حلب حفلاً فنياً تحت عنوان / الأمل بالعمل … سورية تنتصر بقائدها الدكتور بشار الأسد في ساحة العزيزية.

وتفاعل الحضور مع المقطوعات الموسيقية والأغاني الوطنية التي قدمتها الفرقة الموسيقية وفرقة الكورال التابعة لها من وحي المناسبة، والتي عبرت عن عمق الانتماء الوطني وحب الشعب لقائده ، وعكست الصورة الناصعة للمجتمع السوري والرسالة الإنسانية التي يحملها ومحبته للسلام.

وكانت حلب شهدت ليل أمس حفل فني كبير أمام قلعة حلب احتفاء بفوز السيد الرئيس بشار الأسد بالانتخابات ا‎لرئاسية أحياه كبار الفنانيين ( شادي جميل – شهد برمدا – حسين الديك – مصطفى هلال – ناديا المنفوخ ).

تصوير – يوسف نو