ميليشيا (قسد) تنفذ حملة مداهمات جديدة بريف دير الزور الشرقي

نفذت ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملة مداهمات جديدة في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي وأقدمت على اختطاف أحد أهالي القرية.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) داهمت منازل المواطنين في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي واختطفت مدنياً واقتادته إلى جهة مجهولة.

واختطفت ميليشيا (قسد) أمس الأول أكثر من 20 شاباً في مدينة الرقة وريفها وساقتهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب لزجهم في القتال في صفوفها قسراً.