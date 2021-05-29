نسور قاسيون تفتقد خدمات بركات ودعبول

تلقى التونسي نبيل معلول، المدير الفني للمنتخب السوري، ضربة مزدوجة، قبل استعداده لاستئناف التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023، والتي ستبدأ في مدينة شنجهاي الصينية بداية الشهر المقبل.

فبعد إصابة المدافع أحمد الصالح، أمس الخميس، تأكد اليوم الجمعة غياب الثنائي ماهر دعبول لاعب تشرين، وعبد الرحمن بركات لاعب المحرق البحريني، للإصابة.

وقال الاتحاد السوري لكرة القدم في بيان رسمي: “بعد الفحوصات التي أجريت على اللاعبين ماهر دعبول وعبد الرحمن بركات بسبب إصابتهم مع فرقهم في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تبين بأن إصاباتهم تستوجب العلاج والراحة الكافية”.

وأردف الاتحاد السوري: “بذلك تم استبعادهم من القائمة النهائية للاعبين المستدعاة لاستكمال مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022 وكأس آسيا الصين 2023”.

واكتملت صفوف المنتخب السوري اليوم الجمعة في دبي بالتحاق لاعبي تشرين، وأبرزهم محمد المرمور وكامل كواية وكامل حميشة.

ويقيم المنتخب السوري معسكر مغلق في دبي قبل توجهه للصين نهاية الشهر الحالي، لاستئناف التصفيات المزدوجة.

ويتصدر نسور قاسيون، بقيادة المدير الفني التونسي نبيل معلول، المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 15 نقطة.