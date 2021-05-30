مع بقائها حول معدلاتها، تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وفي نشرتها صباح اليوم، توقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة.

ووفقا للمديرية، تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذا ويطرأ ارتفاع آخر غداً على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات، ويكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.