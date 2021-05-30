السومة يغيب عن التصفيات الآسيوية

يغيب لاعب منتخب سورية لكرة القدم، عمر السومة، عن المباريات الثلاث المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023 المقررة خلال الشهر المقبل بسبب الإصابة.

ووفقاً لاتحاد كرة القدم فإن الفحوصات والصور الشعاعية التي أجريت للسومة بينت أنه يحتاج إلى مدة راحة وعلاج لا تقل عن أربعة أسابيع، وبناء عليه سيفتقد المنتخب خدمات السومة في مباريات التصفيات القادمة أمام كل من المالديف وغوام والصين.

وأوضح الاتحاد أنه خلال المعسكر التدريبي الخارجي، الذي أقامه المنتخب في دبي واختتم أمس، فإن الأوجاع عادت إلى اللاعب بمكان الإصابة السابقة نفسه، التي تعرض لها مع المنتخب في معسكر البحرين الماضي ومع ناديه الأهلي السعودي.

وفي السياق، تم استبعاد ماهر دعبول وعبد الرحمن بركات من القائمة النهائية المستدعاة لاستكمال مباريات التصفيات بسبب إصابتيهما مع فريقيهما في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث تستوجب إصابتاهما العلاج والراحة وفقاً لاتحاد كرة القدم، إضافة إلى استبعاد أحمد الصالح الذي تعرض لإصابة خلال التمرينات وبات من الصعب أن يعول المنتخب على خدماته في المباريات القادمة علماً أنه تعرض للإصابة نفسها بالفترة الماضية مع فريقه العربي الكويتي .

وتجدر الإشارة إلى أن منتخبنا يتصدر، حتى الآن، مجموعته في التصفيات برصيد خمس عشرة نقطة حصدها من خمسة انتصارات على الفلبين 5/2 وعلى المالديف 2/1 وعلى غوام 4/صفر وعلى الصين 2/1 وعلى الفلبين مرة ثانية 2/1.